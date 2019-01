Poznati psihijatar Vladimir Gruden opravdava Plenkovićevu agresiju u Saboru

Našem Saboru bi trebao psihijatar, rekao je u razgovoru za Teleskop.hr poznati psihijatar-psihoterapeut Vladimir Gruden komentirajući incidente na sjednici Hrvatskoga sabora u četvrtak u kojima su glavni akteri bili premijer Andrej Plenković i zastupnik Mosta Nikola Grmoja te potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i SDP-ov zastupnik Franko Vidović

U ovim slučajevima premijer i potpredsjednik Vlade izgubili su kontrolu i izašli iz uobičajenog načina obraćanja i komuniciranja i pokazali kako su ispod kože ranjivi ljudi od krvi i mesa. U psihološkoj analizi ovih događanja dr. Gruden kaže da ljudi ponekad kada daju izjavu, onda to čine ne zato da iznesu neku dobru misao ili da ljude poduče da se bore za dobro naše domovine Hrvatske, nego da istaknu sebe. Netko će se uvrijediti ako ga krivo pogledaš. Jedan se uplašio, a ovaj drugi ga je počeo napadati”, smatra psihijatar.

U svačijem životu, a poglavito u političkom sustavu, imate divnu stvar da nam ljudi daju dijagnoze. U psihologiji je poznato da onaj koji više galami ima kompleks manje vrijednosti. Takav sebi, više nego drugima, želi dokazati neku istinu, međutim, pri tome odaju svoje komplekse pa je vjerojatno zbog toga nastala ona poznata latinska izreka ‘šuti i ostani filozof’.”

S druge strane, dodaje Gruden, onaj koji za sebe smatra da vrijedi, na kritike drugih samo se smješka, kaže Gruden i naglašava:

– Saboru bi dobro došao psihoanalitičar koji bi tim ljudima pomogao da se ne bore za sebe nego za Hrvatsku. Jer da bi mogli raditi taj častan posao, moraju biti zdravi i sebe neprestano analizirati”, kaže Gruden, dodajući kako i on sam, kao psihijatar, također ima svoje probleme te da iako se bavi tom profesijom i dalje mora raditi na sebi koliko god to izgledalo narcistički.

Grudenova poruka glasi, “ako želite podučavati ljude, budite kvalitetni, jer kvaliteta Hrvatske sastoji se od kvalitetnih ljudi, a ne zakona”. “Jako je važno sebe činiti kvalitetnim i to nije egoizam i narcizam i ne smijemo se sramiti biti dobri”, ističe Gruden. Na pitanje tko je u posljednjim incidentima bio agresivan, kaže kako je mislio na zastupnika Mosta.

“Grmoja je bio više agresivan, a Plenković je morao nastupiti autoritativnije, jer ako nisi autoritativan, ljudi se razbježe, popuste, jer nisu sami u stanju organizirati svoj život. Ljudi vole slušati i to je jako čudno, a razlog je to što nisu dovoljno sigurni u sebe i jer se boje odgovornosti. Razmišljaju na način “ako radim po svome udarit će me, pa radije radim onako kako kaže šef, ili mama”..

Kod Plenkovića vidim da nekada trebaš držati svoj stav, on je htio da se Grmoja izjasni i da osjeti što govori, ali ovaj je odmah to doživio kao napad, i zbog toga više vjerujem Plenkoviću, kaže Vladimir Gruden. Kada je riječ o Krstičeviću, koji je ljuto bacio na pod maketu aviona koju mu je htio uručiti zastupnik Vidović, Gruden smatra da ministar nije bio na visini zadatka.

“Kada su ga počeli zezati pokušavajući mu dati do znanja kako je nešto loše napravio, trebao se nasmijati i odmahnuti rukom. To je mudrost koju sam ja naučio od svoje mame. Kada sam kao mali plakao žaleći se da me vršnjaci vrijeđaju, ona bi rekla “pseći laj ne ide u raj”. Drugim riječima, neka kerovi samo laju. Da je bio na visini ministarske pozicije, on bi samo odmahnuo rukom. Pa ne treba reagirati, budi na visini zadatka i nastoj se boriti za ideju. A kada te netko počne vrijeđati u njemu prepoznaj kompleksaša. Nemoj se svađati jer ćeš pasti na njegovu razinu. Ili, kako sam rekao, neka laju psi. Znam da zvuči grubo, ali to čovjeka obično smiri”, rekao nam je Vladimir Gruden.